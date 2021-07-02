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Nasiba isminin anlamı nedir, Nasiba ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Nasiba isminin anlamı bilinmemektedir. Bu içeriğimizde Nasiba isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Nasiba isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Nasiba isminin anlamı nedir, Nasiba ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Nasiba isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Nasiba ismi ne demek, Nasiba ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Nasiba isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Nasiba İsminin anlamı nedir? TDK Nasiba anlamı:

TDK'da Nasiba isminin anlamı bulunmamaktadır. 

Nasiba İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da Nasiba isminin geçip geçmediği bilinmemektedir.

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Nasiba isminin kökeni:

Nasiba isminin kökeni belli değildir. Türkiye'de kaç kişi tarafından kullanıldığı bilinmemektedir.

Nasiba isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

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Nasiba isminin rengi:

Nane Yeşili

Nasiba ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

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Nasiba isminin Harf Analizi Nedir ?

Nasiba ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

N : Sağduyulu, utangaç

A : Öncü, lider, mantıklı

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

B : Sezgisel, sakin

A : Öncü, lider, mantıklı

Nasiba isminin Numerolojisi Kaçtır?

Nasiba ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N: 17

A: 1

S: 22

İ: 12

B: 2

A: 1

= 55 Nasiba İsminin Numeroloji Toplamı 55’dir.

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Nasiba isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Nasiba ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Nasiba isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N: 5A: 1S: 1İ: 9B: 2A: 1 = 19

1 9 = 10 Kader sayısıdır

Nasiba isminin 10 kader sayısına göre kişilik özellikleri

10 – Ülkücü özellikleri ile kendini göstermiştir. Sezgi gücünü artmıştır. Keşif yeteneğini geliştirerek duyarlı bir bireye dönüşmüştür. Fanatikliği azımsanmayacak derecededir. Sanatsal özellikleri ile fark edilir. Hayal kurmaktan vazgeçmez, olayları tahmin etme gücü üst seviyededir. Sakin kalmalı ve gergin olmamalıdır. Her söylenen ve yapılana karşı aşırı duyarlı olmamaya gayret etmelidir

 

 

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