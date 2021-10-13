Nasih isminin anlamı nedir, Nasih ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Nasih isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Nasih ismi ne demek, Nasih ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Nasih isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Nasih İsminin anlamı nedir? TDK Nasih anlamı:

TDK'de Nasih ismi bulunmamaktadır.

Nasih İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'da geçmemektedir.

Nasih isminin kökeni:

Nasih ismi Farsça ve Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Nasih ismini kullanan 288 kişi bulunmaktadır.

Nasih isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Nasih isminin rengi:

Navajo

Nasih ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Nasih isminin Harf Analizi Nedir ?

Nasih ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

N : Sağduyulu, utangaç

A : Öncü, lider, mantıklı

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

H : Statü/para, garantici

Nasih isminin Numerolojisi Kaçtır?

Nasih ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N : 17

A : 1

S : 22

İ : 12

H : 10

= 62 – Nasih İsminin Numeroloji Toplamı 62’dir.

Nasih isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Nasih ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Nasih isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N: 5 A: 1 S: 1 İ: 9 H: 8 = 24

2 + 4 = 6 Kader sayısıdır

Nasih isminin 6 kader sayısına göre kişilik özellikleri

6 – Tam bir aşk adamı olduğu kadar bir o kadar da kıskanç bir yapısı vardır. Her şeye karışsa da asla sorumluluklarından ödün vermez. Sevdiği kişiye daima anlayışlı bir şekilde davranır ve onun için her şeyi yapar. Güvenilir, koruyucu ve sağlam bir karaktere sahip olması sebebi ile sevdikleri için her türlü fedakarlığa hazırdır. Mutlu ve sıcak bir kişiliğe sahiptir. Kötümserliğin ve ihmalkarlığın yanından bile geçmemiştir. Daima iyimser davranmaya ve bulunduğu ortamdaki olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışır.

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