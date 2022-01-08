Nasim isminin anlamı nedir, Nasim ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Nasim isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Nasim ismi ne demek, Nasim ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Nasim isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Nasim İsminin anlamı nedir? TDK Nasim anlamı:

Nasim ismi Türk dil kurumunda tanımlanmamakta olup halk arasında Esinti olarak bilinmektedir.

Nasim İsmi Kuranda geçiyor mu?

Nasim ismi kuranda geçmemektedir.

Nasim isminin kökeni:

Nasim ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de kaç kişi tarafından kullanıldığı bilinmemektedir.

Nasim isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Nasim isminin rengi:

Barut

Nasim ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Nasim isminin Harf Analizi Nedir ?

Nasim ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

N : Sağduyulu, utangaç

A : Öncü, lider, mantıklı

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

Nasim isminin Numerolojisi Kaçtır?

Nasim ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N : 17

A : 1

S : 22

İ : 12

M : 16

= 68 – Nasim İsminin Numeroloji Toplamı 68’dir.

Nasim isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Nasim ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Nasim isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N: 5 A: 1 S: 1 İ: 9 M: 4 = 20

2 + 0 = 2 Kader sayısıdır

Nasim isminin 2 kader sayısına göre kişilik özellikleri

2 – Önsezileri güçlü ve kuvvetlidir. Başkaları ile işbirliği içerisinde hareket etmeyi sever ve etrafından olup biten olaylara karşısında aşırı derecede duyarlıdır. Tasarım ve olayları çabucak kavrama ve idrak yeteneği vardır. Barış ve sevgi doludur kişisel çatışmalardan kaçınır. Eleştiricidir fakat işbirliği ve digalog taraftarı olduğu için ortaklık kurulması için eşsiz bir kişiliğe sahiptir. kişisel olarak yaşamdaki detaylara takılmadan yalnız kalmamaya dikkat etmelidir.

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