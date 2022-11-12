Nasimi isminin anlamı nedir, Nasimi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Nasimi isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Nasimi ismi ne demek, Nasimi ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Nasimi isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

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Nasimi İsminin anlamı nedir? TDK Nasimi anlamı:

Nasimi isminin anlamı Türk Dil Kurumunda bulunmamaktadır.

Nasimi İsmi Kuranda geçiyor mu?

Nasimi ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

Nasimi isminin kökeni:

Nasimi isminin kökeni bilinmemektedir. Türkiye'de kullanılmamaktadır.

Nasimi isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Nasimi isminin rengi:

Lacivert

Nasimi ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Nasimi isminin Harf Analizi Nedir ?

Nasimi ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

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N : Sağduyulu, utangaç

A : Öncü, lider, mantıklı

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Nasimi isminin Numerolojisi Kaçtır?

Nasimi ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N : 17

A : 1

S : 22

İ : 12

M : 16

İ : 12

= 80 – Nasimi İsminin Numeroloji Toplamı 80’dir.

Nasimi isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Nasimi ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Nasimi isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N: 5 A: 1 S: 1 İ: 9 M: 4 İ: 9 = 29

2 + 9 = 11 Kader sayısıdır

Nasimi isminin 11 kader sayısına göre kişilik özellikleri

11 – İdealist kişiliği ile parayı adeta koklayarak kendine çeker. Ekonomik alanlarda başarılı olduğu için kısa sürede zengin olur. Pratik fikirlerle amacına sadık kalır. Anı yaşayan, gelecek zamanlara düşkün olmayan biridir, evrensel düşünmektedir. Dünyaya erken gelmiş olma duygusundan kurtulması gerekmektedir.

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