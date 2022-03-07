Nasip isminin anlamı nedir, Nasip ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Nasip isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Nasip ismi ne demek, Nasip ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Nasip isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Nasip İsminin anlamı nedir? TDK Nasip anlamı:

Nasip ismi Türk dil kurumunda dört farklı şekilde tanımlanmaktadır.

1. isim Birinin payına düşen şey.

2. isim Bir kimsenin elde edebildiği, sahip olabildiği şey:

"Türk'e ve Türk vatanına bir kurtuluş nasip ise onu gene Mehmetçiklerden beklemeliyiz." - Aka Gündüz

3. isim Kısmet, talih, baht:

"Her insanın bu yaşlardaki nasibi yalnızlıktır." - Ahmet Muhip Dranas

4. isim Günlük kazanç.

Nasip İsmi Kuranda geçiyor mu?

Nasip ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.

Nasip isminin kökeni:

Nasip ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yoğun olarak kullanılmaktadır.

Nasip isminin cinsiyeti:

Kız - Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Nasip isminin rengi:

Bebek Mavisi

Nasip ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Nasip isminin Harf Analizi Nedir ?

Nasip ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

N : Sağduyulu, utangaç

A : Öncü, lider, mantıklı

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

P : Kendinden emin,

Nasip isminin Numerolojisi Kaçtır?

Nasip ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N : 17

A : 1

S : 22

İ : 12

P : 20

= 72 – Nasip İsminin Numeroloji Toplamı 72’dir.

Nasip isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Nasip ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Nasip isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N: 5 A: 1 S: 1 İ: 9 P: 7 = 23

2 + 3 = 5 Kader sayısıdır

Nasip isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile ıyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

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