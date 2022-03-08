Nasir isminin anlamı nedir, Nasir ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Nasir isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Nasir ismi ne demek, Nasir ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Nasir isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Nasir İsminin anlamı nedir? TDK Nasir anlamı:

Nasir ismi Türk dil kurumunda Nesir yazan, nesir ustası, olarak tanımlanmaktadır.

"Başlıca şair ve nasirleri tamamıyla öğrenmek için külliyat okumak merakına düştüm." - Yahya Kemal Beyatlı

Nasir İsmi Kuranda geçiyor mu?

Nasir ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir.

Nasir isminin kökeni:

Nasir ismi Farsça - Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak 140 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Nasir isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Nasir isminin rengi:

Bakır

Nasir ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Nasir isminin Harf Analizi Nedir ?

Nasir ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

N : Sağduyulu, utangaç

A : Öncü, lider, mantıklı

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

R : Akıllı, lider, sert

Nasir isminin Numerolojisi Kaçtır?

Nasir ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N : 17

A : 1

S : 22

İ : 12

R : 21

= 73 – Nasir İsminin Numeroloji Toplamı 73’dir.

Nasir isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Nasir ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Nasir isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N: 5 A: 1 S: 1 İ: 9 R: 9 = 25

2 + 5 = 7 Kader sayısıdır

Nasir isminin 7 kader sayısına göre kişilik özellikleri

7 – Daima eleştirel bir kişiliğe sahip olması onun analiz yönüne büyük katkı sağlar. Zeki ve baskın karakterli olması çözülmesi kolay olmayan sorunların altından kalkmasını yardımcı olur. Ruhsal yönden kuvvetli bir yapıya sahiptir. Derinlere dalarak konuları en ince ayrıntısına kadar irdeler. Değişken yapısı nedeniyle çevredekiler ona soğuk davranışlar gösterse de o yalnız kalma duygusunu bir kenara atmalı ve insanlara karşı soğuk ve mesafeli durmaktan kaçınmalıdır.

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