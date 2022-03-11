Naşir isminin anlamı nedir, Naşir ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Naşir isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Naşir ismi ne demek, Naşir ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Naşir isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Naşir İsminin anlamı nedir? TDK Naşir anlamı:

Naşir ismi Türk dil kurumunda iki farklı şekilde tanımlanmaktadır.

1. isim, eskimiş Yayımcı.

2. sıfat, eskimiş Yayan, saçan.

Naşir İsmi Kuranda geçiyor mu?

Naşir ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.

Naşir isminin kökeni:

Naşir ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yaklaşık olarak 16 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Naşir isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Naşir isminin rengi:

Bej

Naşir ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Naşir isminin Harf Analizi Nedir ?

Naşir ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

N : Sağduyulu, utangaç

A : Öncü, lider, mantıklı

Ş : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

R : Akıllı, lider, sert

Naşir isminin Numerolojisi Kaçtır?

Naşir ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N : 17

A : 1

Ş : 23

İ : 12

R : 21

= 74 – Naşir İsminin Numeroloji Toplamı 74’dir.

Naşir isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Naşir ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Naşir isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N: 5 A: 1 Ş: 1 İ: 9 R: 9 = 25

2 + 5 = 7 Kader sayısıdır

Naşir isminin 7 kader sayısına göre kişilik özellikleri

7 – Daima eleştirel bir kişiliğe sahip olması onun analiz yönüne büyük katkı sağlar. Zeki ve baskın karakterli olması çözülmesi kolay olmayan sorunların altından kalkmasını yardımcı olur. Ruhsal yönden kuvvetli bir yapıya sahiptir. Derinlere dalarak konuları en ince ayrıntısına kadar irdeler. Değişken yapısı nedeniyle çevredekiler ona soğuk davranışlar gösterse de o yalnız kalma duygusunu bir kenara atmalı ve insanlara karşı soğuk ve mesafeli durmaktan kaçınmalıdır.

2020'nin En çok kullanılan erkek ve kız bebek isimleri açıklandı!

2021 En güzel anlamlı ERKEK bebek isim önerileri! Birbirinden farklı yüzlerce isim

2021 En güzel, anlamlı Kız bebek isim önerileri!