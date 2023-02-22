Nasiru Momoh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nasiru Momoh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nasiru Momoh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nasiru Momoh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nasiru Momoh {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nasiru Momoh Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Lobi Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Lobi Stars FC takımına - tarihinde katılmıştır. Nasiru Momoh'nin Lobi Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nasiru Momoh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nasiru Momoh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nasiru Momoh şuan Lobi Stars FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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