Nassiama Sissoko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nassiama Sissoko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nassiama Sissoko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nassiama Sissoko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nassiama Sissoko 5 Kasım 1998 tarihinde Saint-Denis şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Fransa,Mali uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nassiama Sissoko Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FMC yapmaktadır. Nassiama Sissoko, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Paris Saint-Germain B futbol takımında oynamaktadır. Paris Saint-Germain B takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Nassiama Sissoko'nin Paris Saint-Germain B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nassiama Sissoko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nassiama Sissoko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2016 yılında Le Havre B
1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz
4 Ekim 2021 yılında Racing CFF
1 Şubat 2022 yılında CS Brétigny
1 Ocak 2023 yılında Paris SG B
Nassiama Sissoko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nassiama Sissoko şuan Paris Saint-Germain B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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