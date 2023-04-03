Nassiama Sissoko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nassiama Sissoko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Nassiama Sissoko kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nassiama Sissoko ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.