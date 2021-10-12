Nasturi ne demek, TDK'ya göre Nasturi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nasturi ne demek? Nasturi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Nasturi kelimesi. Peki Nasturi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Nasturi nedir, Nasturi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NASTURİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nasturi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Nasturi kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre Nasturi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Nastur adlı Süryani rahiplerinden birinin ortaya koyduğu mezhepten olan kimse

