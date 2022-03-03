Tarım ve Orman Bakanlığı'nın açıkladığı tağşiş görülen ürünlerde gıdalarda küflenmeyi engelleyen koruyucu madde olarak bilinen natamisin görüldü. Vatandaşlar da bu maddeyi merak ederek araştırmaya başladı. Ülkemizdeki popüler zincir marketlerden olan A-101'in süt ürünlerinde de denk gelindiği öğrenilen bu maddeyle ilgili kafalarda soru işaretleri oluştu. Peki Natamisin nedir? Nerelerde kullanılır? Zararı var mı? İnsan sağlığına zararları nelerdir? Cevaplar haberimizde...

NATAMİSİN NEDİR, NERELERDE KULLANILIR?

Natamisin, gıda maddelerinde görülen tüm küf ve mayalara karşı oldukça etkilidir ve doğal olarak oluşan bu maddelerin engellenmesine neden olur. Bakterilere karşı herhangi bir etkinliği olmayan natamisin, et ve süt ürünlerindeki olgunlaşma aşamalarına herhangi bir etki etmez.

Diğer koruyucu maddelerin aksine, çok geniş bir pH aralığında olan natamisin, aktivitesini korumaktadır. Bu özellikler, natamisin'in uygulamasının çeşitli gıda işleme tekniklerine kolaylıkla uygulanabilmesini sağlamaktadır. Özetle natamisin, ürünlerin raf ömrünü uzatmayı sağlamak amacıyla kullanılmaktadır.

NATAMİSİNİN ZARAR VAR MI? İNSAN SAĞLIĞINA ZARARLARI NELERDİR?

Natamisinin günlük vücuda alım miktarı 0.3 mg/kg vücut ağırlığıdır. Fazla kullanıldığında toksik bir etkisi olmamasına rağmen insan sağlına yararlı bir madde olmadığı bilinmektedri. Natamisin hücre zarında steroller ile özellikle ergosterol ile birleşerek hücrenin geçirgenlik mekanizmasını tahrip eder. Bu durumda hücreden katyon sızıntısı nedeniyle hücre içindeki pH da hızlı bir düşme oluşur.

NATAMİSİN KULLANIMI YASAK MI?

Natamisin daha çok toprakta bulunan Streptomyces natalensisden fermentasyon ile üretilir. Gıdalarda kullanım genellikle sprey yöntemi ile yüzeye uygulanması veya salamura suyuna ilave edilmesi şeklindedir. Amerika’da et ürünlerinde kullanımı henüz onaylanmamış olmakla birlikte süt ürünlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.

Türk Gıda Kodeksi Renklendiriciler Ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliği’ne göre (Ek 3 Bölüm C) natamisin; sert, yarı sert ve yarı yumuşak peynirlerin ve kurutulmuş, kürlenmiş sosislerin yüzey uygulamalarında 1 dm2 lik yüzeyde en çok 1 mg bulunabilir ancak 5 mm’lik derinlikte bulunmayacak şekilde kullanılabilir.