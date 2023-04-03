Natan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Natan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Natan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Natan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Natan 26 Şubat 2003 tarihinde Itaobim şehrinde doğmuştur. 1,99 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Natan Rodrigues de Sales şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Natan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LUCK SPORTS yapmaktadır. Natan, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SE Palmeiras São Paulo U20 futbol takımında oynamaktadır. SE Palmeiras São Paulo U20 takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Natan'nin SE Palmeiras São Paulo U20 ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.
Natan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Natan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2021 yılında Palmeiras U20
Natan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Natan şuan SE Palmeiras São Paulo U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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