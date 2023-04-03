Natan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Natan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Natan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Natan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.