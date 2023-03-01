Nathan Broome kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathan Broome Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Nathan Broome kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nathan Broome ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.