Nathan Broome kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathan Broome Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nathan Broome adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nathan Broome Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nathan Broome 3 Ocak 2002 tarihinde Manchester şehrinde doğmuştur. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Nathan Lee Broome şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nathan Broome Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AFC Wimbledon futbol takımında oynamaktadır. AFC Wimbledon takımına 31 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nathan Broome'nin AFC Wimbledon ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Nathan Broome Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nathan Broome futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
9 Şubat 2018 yılında Stoke U18
1 Temmuz 2020 yılında Stoke U21
31 Ocak 2022 yılında AFC Wimbledon
Nathan Broome Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nathan Broome şuan AFC Wimbledon takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.
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