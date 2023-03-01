Nathan Carlyle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathan Carlyle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nathan Carlyle adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nathan Carlyle Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nathan Carlyle 19 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. İrlanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nathan Carlyle Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Weymouth FC futbol takımında oynamaktadır. Weymouth FC takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nathan Carlyle'nin Weymouth FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Nathan Carlyle Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nathan Carlyle futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında QPR U21
24 Aralık 2019 yılında Concord Rangers
25 Nisan 2020 yılında QPR U21
5 Eylül 2020 yılında Concord Rangers
30 Eylül 2020 yılında QPR U21
26 Mart 2022 yılında Weymouth FC
31 Mayıs 2022 yılında QPR U21
12 Temmuz 2022 yılında Weymouth FC
Nathan Carlyle Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nathan Carlyle şuan Weymouth FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.
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