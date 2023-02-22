Nathan Gartside kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathan Gartside Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nathan Gartside adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nathan Gartside Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nathan Gartside 8 Mart 1998 tarihinde Maydown şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Kuzey İrlanda uyrukludur.Gerçek adı da Nathan James Gartside şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nathan Gartside Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Full Circle Sports Management yapmaktadır. Nathan Gartside, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cliftonville FC futbol takımında oynamaktadır. Cliftonville FC takımına 11 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Nathan Gartside'nin Cliftonville FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nathan Gartside Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nathan Gartside isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nathan Gartside Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nathan Gartside futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Watford U18

1 Temmuz 2016 yılında Watford U23

19 Ocak 2018 yılında Chelmsford

31 Mayıs 2018 yılında Watford U23

17 Ağustos 2018 yılında Derry City

11 Ağustos 2022 yılında Cliftonville

Nathan Gartside Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nathan Gartside şuan Cliftonville FC takımında oynamakta ve 16 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nathan Gartside Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Institute FC

Kuzey İrlanda U17 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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