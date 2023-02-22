Nathan Shepperd kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathan Shepperd Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nathan Shepperd adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nathan Shepperd Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nathan Shepperd 10 Eylül 2000 tarihinde doğmuştur. Galler uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nathan Shepperd Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gen-Z Football yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dundalk FC futbol takımında oynamaktadır. Dundalk FC takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Nathan Shepperd'nin Dundalk FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Nathan Shepperd Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nathan Shepperd isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nathan Shepperd Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nathan Shepperd futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Swansea U18

1 Temmuz 2019 yılında Brentford B

7 Ocak 2022 yılında Dundalk FC

Nathan Shepperd Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nathan Shepperd şuan Dundalk FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Nathan Shepperd Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Galler U21 takımında 1 numaralı formasıyla 26 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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