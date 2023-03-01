Nathan Sheron kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathan Sheron Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nathan Sheron adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nathan Sheron Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nathan Sheron 4 Ekim 1997 tarihinde Whiston şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.Gerçek adı da Nathan John Sheron şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nathan Sheron Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Nathan Sheron, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Oldham Athletic futbol takımında oynamaktadır. Oldham Athletic takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nathan Sheron'nin Oldham Athletic ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nathan Sheron Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nathan Sheron isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nathan Sheron Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nathan Sheron futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Fleetwood

11 Kasım 2016 yılında Chorley

11 Ocak 2017 yılında Fleetwood

4 Eylül 2017 yılında Chester

2 Ekim 2017 yılında Fleetwood

8 Aralık 2017 yılında Southport

4 Ocak 2018 yılında Fleetwood

21 Ocak 2020 yılında FC Walsall

31 Mayıs 2020 yılında Fleetwood

7 Temmuz 2020 yılında St. Mirren

30 Ocak 2021 yılında Fleetwood

16 Temmuz 2021 yılında Harrogate Town

1 Temmuz 2022 yılında Oldham Athletic

Nathan Sheron Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nathan Sheron şuan Oldham Athletic takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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