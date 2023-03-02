Nathan Wood kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathan Wood Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nathan Wood adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nathan Wood Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nathan Wood 10 Ağustos 1999 tarihinde London şehrinde doğmuştur. İngiltere,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Nathan Laurence Wood şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nathan Wood Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nathan Wood, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Tonbridge Angels futbol takımında oynamaktadır. Tonbridge Angels takımına 27 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Nathan Wood'nin Tonbridge Angels ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nathan Wood Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nathan Wood futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2015 yılında Wimbledon U18
1 Temmuz 2017 yılında Leatherhead FC
1 Temmuz 2018 yılında Walton Casuals
21 Aralık 2018 yılında Herne Bay
30 Aralık 2018 yılında Walton Casuals
4 Ocak 2019 yılında Molesey FC
31 Mayıs 2019 yılında Walton Casuals
1 Ekim 2019 yılında Bedfont Sports
25 Eylül 2020 yılında Woking
26 Eylül 2020 yılında Farnborough
3 Kasım 2020 yılında Woking
1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz
6 Temmuz 2022 yılında Faversham Town
27 Ekim 2022 yılında Tonbridge
Nathan Wood Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nathan Wood şuan Tonbridge Angels takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Fulham FC (-2014), Southampton FC (2014-2015)
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