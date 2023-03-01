Nathaniel Jarvis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nathaniel Jarvis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nathaniel Jarvis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nathaniel Jarvis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nathaniel Jarvis 20 Ekim 1991 tarihinde Cardiff şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Antigua ve Barbuda,Galler uyrukludur.Gerçek adı da Nathaniel Stephen Jarvis şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nathaniel Jarvis Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Core Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Taunton Town futbol takımında oynamaktadır. Taunton Town takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nathaniel Jarvis'nin Taunton Town ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Nathaniel Jarvis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/N_Jarvis

Nathaniel Jarvis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nathaniel Jarvis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nathaniel Jarvis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nathaniel Jarvis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Cardiff

24 Eylül 2010 yılında Southend United

24 Ekim 2010 yılında Cardiff

10 Eylül 2011 yılında Newport County

25 Kasım 2011 yılında Cardiff

3 Ocak 2012 yılında Newport County

31 Mayıs 2012 yılında Cardiff

20 Kasım 2012 yılında Forest Green

1 Ocak 2013 yılında Cardiff

31 Ocak 2013 yılında Kidderminster

16 Mayıs 2013 yılında Cardiff

16 Ağustos 2013 yılında Brackley

22 Aralık 2013 yılında Bath City

1 Ocak 2014 yılında Gloucester

1 Temmuz 2014 yılında Cirencester

1 Temmuz 2015 yılında Hungerford

1 Temmuz 2017 yılında Bath City

1 Temmuz 2018 yılında Chippenham

1 Temmuz 2020 yılında Barry Town

1 Temmuz 2022 yılında Taunton Town

Nathaniel Jarvis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nathaniel Jarvis şuan Taunton Town takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Nathaniel Jarvis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Antigua ve Barbuda takımında 9 numaralı formasıyla 3 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 3 gol atmıştır.

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