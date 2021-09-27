Natıkalı ne demek, TDK'ya göre Natıkalı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Natıkalı ne demek? Natıkalı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi natıkalı kelimesi. Peki natıkalı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre natıkalı nedir, natıkalı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Natıkalı kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Natıkalı kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

NATIKALI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Natıkalı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre natıkalı kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Düzgün ve iyi konuşan

