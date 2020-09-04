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NATO açıkladı: Türkiye ve Yunanistan anlaşamadı

Son dakika haberi... NATO Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan'ın askeri heyetlerinin Doğu Akdeniz'deki gerilimin azaltılması için teknik görüşmelere başladığını ancak bir anlaşma sağlanamadığını açıkladı.

NATO açıkladı: Türkiye ve Yunanistan anlaşamadı

Son dakika haberi... NATO Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan'ın askeri heyetlerinin Doğu Akdeniz'deki gerilimin azaltılması için teknik görüşmelere başladığını ancak bir anlaşma sağlanamadığını açıkladı.

Stoltenberg,“Görüşmelerde bir anlaşma sağlanamadı” dedi.

Ayrıntılar gelecek...

Tayfun Altuntaş
Editör


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