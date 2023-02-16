NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg afet bölgesine ziyarette bulunacak!

Kahramanmaraş'ı şiddetle sarsan ve 10 ilde büyük bir yıkıma uğratan deprem felaketinin ardından bir çok dünya lideri geçmiş olsun dileklerini ileterek arama kurtarma ekiplerini bölgeye sevk etti. Ayrıca NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'de Şubat ayında Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg afet bölgesine ziyarette bulunacak!

Kahrmanamaraş'ta meydana gelen deprem felaketinden sonra tüm dünya geçmiş olsun mesajlarını sunmuş ve arama kurtarma ekiplerini afet bölgesine göndermişti. Birçok devlet adamının Türkiye'yi ziyaret etmesi beklenirken NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'de afet nedeniyle ülkemizi ziyaret edeceğini bildirdi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg afet bölgesine ziyarette bulunacak!

"AFET KARŞISINDA İTTİFAK DAYANIŞMASI"

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin yol açtığı afet karşısında İttifak dayanışmasını sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla 15-16 Şubat 2023 tarihlerinde ülkemizi ziyaret edecektir." ifadesine yer verildi.

Stoltenberg'in Ankara'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmesinin beklendiğine işaret edilen açıklamada, "(Stoltenberg'in) Ardından NATO’nun ve müttefiklerin afet mukabele ve insani yardım çalışmalarının yürütülmekte olduğu deprem bölgesini ziyaret etmesi planlanmaktadır." bilgisi paylaşıldı.

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