NATO Genel Sekreteri: "Orta ve kısa menzilli silahların kaldırılması anlaşmasını sürdürmeye çalışıyoruz"

NATO Genel Sekreteri General Jens Stoltenberg NATO'nun kısa ve orta menzilli füzelerin kaldırılması anlaşmasını sürdürme çniyetinde olduğunu açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bir medya grubuna yaptığı açıklamada, NATO'nun kısa ve orta menzilli Füzelerin kaldırılması INF anlaşmasını sürdürme ve silahların kontrolünü sağlamlaştırma çalışmalarına devam edeceğini, bu mesele hakkında teşebbüsleri dikkate alacaklarını belirterek Rusya ile konuyu görüşmeye devam edeceklerini söyledi. Stoltenberg, NATO'nun Mart ayında yapacağı uluslararası silahsızlanma konferansını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, INF'nin Çin, Hindistan, Pakistan ve İran tarafından üretilen silahları yasaklaması sebebiyle Rusya'nın defalarca anlaşmadan memnuniyetsizliğini dile getirdiğini ancak bunun anlaşmayı ihlal etmek için bir mazeret olmadığını, anlaşmayı güçlendirmek ve başka partnerler de katmak istediklerini söyledi.

Stoltenberg, INF anlaşmasını sona erdirme konusunda NATO ittifakının muhtemel tepkisinin ne olacağı şeklindeki soruya, INF'nin inanılır ve caydırıcı tedbirler olduğunu teyit etmek için birçok seçeneği düşüneceklerini belirterek, Rusya-NATO Konseyi'nin kuruluş belgesini gözden geçirmeye ihtiyaç duymadığını söyledi.

ABD, Şubat'tan itibaren, 1987'de dönemin ABD Başkanı Reagan ile Sovyetler Birliği Başkanı Gorbaçov arasında imzalanan INF anlaşmasından çekileceğini açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin INF anlaşmasından çekilmeye başladığını, Rusya'nın anlaşmayı ihlal etmesine askeri bir cevap vermeyi gözden geçirmeye başlayacağını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin anlaşmayı kurtarma konusunda Rusya'ya 6 aylık süre tanıdığını ancak ABD'nin Moskova ile silahların kontrolü konusunda müzakerelere devam etmek istediğini belirtti.

Kremlin de ABD'ye cevap olarak Rusya'nın INF anlaşmasından çekildiğini açıkladı. Rusya Devlet Başkanı Putin'in süpersonik füzeler dahil yeni roketlerin üretimi için emir verdiği kaydedildi.