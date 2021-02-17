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  3. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı!

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı açıklamada Gara'da "13 Türk vatandaşının öldürülmesini kınadıklarını" ifade ederek, müttefiklerin Türk halkına başsağlığı dilediğini belirtti.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı!

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, video konferans yoluyla gerçekleştirilen iki günlük NATO Savunma Bakanları Toplantısının ilk günkü oturumu sorası basın toplantısı yaptı.

Bölücü terör örgütü PKK tarafından 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine ilişkin yöneltilen soruya yanıt veren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Katliamın sorumlularını en güçlü şekilde kınadığını ifade eden Stoltenberg, "Müttefikler, Savunma Bakanlarının bugünkü toplantısında başsağlığı dileklerini iletti. Müttefikler Türk halkıyla dayanışma içindedir." ifadelerini kullandı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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