Nato ne demek, TDK'ya göre Nato kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nato ne demek? Nato TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nato kelimesi. Peki nato ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nato nedir, nato kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NATO NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nato kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Nato kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre nato kelimesi anlamı şu şekildedir:

- `Söz dinlemez, söz anlamaz, taş gibi kafa` anlamlarındaki nato kafa, nato mermer deyiminde geçen bir söz

