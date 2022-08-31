NATO paylaştı, Yunanistan çıldırdı! Yunan medyasından hadsiz çıkış!

NATO Müttefik Kara Komutanlığı, Twitter üzerinden Türkiye’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı ve bir fotoğraf paylaştı.

Paylaşımda, “Zafer bayramınız kutlu olsun” denilirken İngilizce olarak ise, “Bugün Türkiye’nin bağımsızlığının 100’üncü yılı. Türk müttefiklerimizin yanındayız ve bu Zafer Bayramı’nı onlarla kutluyoruz” ifadelerine yer verildi.

YUNAN MEDYASINDAN HADSİZ ÇIKIŞ

Fakat bu paylaşıma Yunan medyası hadsiz bir çıkış yaptı. Sözcü'nün haberine göre; bir Yunan gazetesi olan Ta Nea, “Akıl almaz paylaşım. NATO bombaladı: Türkiye’nin 1922’de Yunanistan karşısında aldığı zaferi kutladılar” başlıklarını kullandı.

Yunanca yayın yapan haber sitesi ise konuya geniş çaplı yer ayırdı.