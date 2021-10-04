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Natüralizm ne demek, TDK'ya göre Natüralizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Natüralizm kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Natüralizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Natüralizm nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Natüralizm kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Natüralizm ne demek, TDK'ya göre Natüralizm kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Natüralizm ne demek? Natüralizm TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi natüralizm kelimesi. Peki natüralizm ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre natüralizm nedir, natüralizm kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Natüralizm kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Natüralizm kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

NATÜRALİZM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Natüralizm kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Natüralizm kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre natüralizm kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Doğalcılık

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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