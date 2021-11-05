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Natürist ne demek, TDK'ya göre Natürist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Natürist kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Natürist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Natürist nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Natürist kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Natürist ne demek, TDK'ya göre Natürist kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Natürist ne demek? Natürist TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi natürist kelimesi. Peki natürist ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre natürist nedir, natürist kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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NATÜRİST NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Natürist kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Natürist kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre natürist kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Doğacı

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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