Natürmort ne demek, TDK'ya göre Natürmort kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Natürmort ne demek? Natürmort TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi natürmort kelimesi. Peki natürmort ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre natürmort nedir, natürmort kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NATÜRMORT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Natürmort kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Natürmort kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre natürmort kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ölüdoğa

