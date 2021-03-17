Nauru'nun Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Nauru'nun Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Nauru, resmî adıyla Nauru Cumhuriyeti ve eskiden Pleasant Adası olarak bilinen, Güney Pasifik'te bulunan bir Mikronezya ada ülkesi. En yakın komşusu 300 kilometre doğusunda yer alan Kiribati'nin Banaba Adası'dır

Nauru'nun Nüfusu Kaç Kişidir?

Nauru 11000 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 230. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0000014 olduğu görülmektedir.

Nauru'nun Müslüman Nüfus sayısı - kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi - olarak rakamlara yansımıştır.

Nauru'nun Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda Nauru'nun yüz ölçümü 21 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Nauru'nun Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 0 km² Karasal Alan : 21 km²

Nauru'nun Haritadaki Yeri / Konumu