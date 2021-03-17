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Nauru'nun Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Nauru'nun Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Nauru'nun Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri, haritadaki konumu, Müslüman Nüfusunun olup olmadığı merak edilen konular arasında yer almakta ve araştırılmaktadır. Haberimizden Nauru'nun Nüfusu, Yüzölçümü, Dünya Nüfus sıralamasındaki yeri hakkında sizleri bilgilendirecek özet bilgilere ulaşabilirsiniz.

Nauru'nun Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Nauru'nun Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Nauru, resmî adıyla Nauru Cumhuriyeti ve eskiden Pleasant Adası olarak bilinen, Güney Pasifik'te bulunan bir Mikronezya ada ülkesi. En yakın komşusu 300 kilometre doğusunda yer alan Kiribati'nin Banaba Adası'dır

Nauru'nun Nüfusu Kaç Kişidir?

Nauru 11000 Kişilik nüfusa sahiptir ve Dünya'daki tüm ülkeler arasında nüfus sıralamasında 230. sırada yer almaktadır. Dünya Nüfusuna oranının % 0,0000014 olduğu görülmektedir.

Nauru'nun Müslüman Nüfus sayısı - kişidir. Müslüman Nüfus Yüzdesi - olarak rakamlara yansımıştır.

Nauru'nun Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Nauru'nun Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Nauru'nun Yüzölçümü Kaçtır?

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bağlamda  Nauru'nun yüz ölçümü 21 km² olarak kayıtlara geçmiştir. Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Nauru'nun Karasal ve Su Yüzölçümü Kaçtır?

Su Alanı: 0  km²    Karasal Alan : 21 km²

Nauru'nun Nüfusu ve Yüzölçümü Kaçtır? Nauru'nun Haritadaki yeri, Konumu Nedir?

Nauru'nun Haritadaki Yeri / Konumu

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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