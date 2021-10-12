Navigasyon ne demek, TDK'ya göre Navigasyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Navigasyon ne demek? Navigasyon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi navigasyon kelimesi. Peki navigasyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre navigasyon nedir, navigasyon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NAVİGASYON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Navigasyon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Navigasyon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre navigasyon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yolbul

