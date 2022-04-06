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Naz Elmas ile Erol Özmandıracı'nın ayrılık sebebi ortaya çıktı! Evliliği bitiren nedeni duyunca çok şaşıracaksınız!

Ünlü oyuncu Naz Elmas ile Erol Özmandıracı 2019 yılında dünyaevine girmişti. Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde ani şekilde boşanmaya karar vermişti. İkilinin ayrılık sebebi sonunda ortaya çıktı.

Naz Elmas ile Erol Özmandıracı'nın ayrılık sebebi ortaya çıktı! Evliliği bitiren nedeni duyunca çok şaşıracaksınız!

Gülbeyaz, Doktorlar, Merhamet ve daha pek çok yapımda yer alan ünlü oyuncu Naz Elmas ile Erol Özmandıracı çifti 15 Aralık 2019'da görkemli bir düğün töreniyle evlenmişti. Mutlu bir evlilik sürdükleri bilinen çiftten aniden gelen ayrılık kararı şaşırtmıştı.

Ayrılık kararının asıl sebebi de ortaya çıktı. Buna göre anlaşmazlık, 38 yaşındaki oyuncu Naz Elmas'ın çocuk sahibi olmak isteğini kendisinden 17 yaş büyük eşine söylemesiyle başladı.

ÇOCUK İSTEMEYİNCE İPLER GERİLDİ

Daha önceki evliliği ve sevgilisinden birer çocuğu olan Erol Özmandıracı, "Ben çocuk istemiyorum" karşılığını verince ikilinin arasında ipler gerildi.

Naz Elmas ile Erol Özmandıracı'nın ayrılık sebebi ortaya çıktı! Evliliği bitiren nedeni duyunca çok şaşıracaksınız!

TÜM FOTOĞRAFLARI SİLDİ!

Birbirlerini sosyal medyada takipten çıkan çiftten Naz Elmas, eşiyle beraber çekilmiş olduğu ve sosyal medyada paylaştığı tüm fotoğrafları da sildi.

Elmas'ın halen soyadını taşımakta olduğu ve ayrılık kararı aldığı Erol Özmandıracı'nın ise bir süre önce gittiği ABD'den boşanma davası sebebiyle dönüş yaptığı öğrenildi.

Naz Elmas ile Erol Özmandıracı'nın ayrılık sebebi ortaya çıktı! Evliliği bitiren nedeni duyunca çok şaşıracaksınız!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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