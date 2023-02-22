Nazifi Yahaya kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nazifi Yahaya Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nazifi Yahaya adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nazifi Yahaya Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nazifi Yahaya 16 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nazifi Yahaya Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KCG SPORTING MANAGEMENT yapmaktadır. Nazifi Yahaya, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Wikki Tourists futbol takımında oynamaktadır. Wikki Tourists takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Nazifi Yahaya'nin Wikki Tourists ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nazifi Yahaya Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nazifi Yahaya futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
5 Ocak 2019 yılında SönderjyskE U19
31 Ocak 2020 yılında CS Sfaxien
1 Temmuz 2020 yılında Wikki Tourists
Nazifi Yahaya Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nazifi Yahaya şuan Wikki Tourists takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.
Nazifi Yahaya Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Nijerya U20 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.
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