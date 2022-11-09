Nazike isminin anlamı nedir, Nazike ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Nazike isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Nazike ismi ne demek, Nazike ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Nazike isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

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Nazike İsminin anlamı nedir? TDK Nazike anlamı:

Nazike isminin anlamı Türk Dil Kurumunda bulunmamaktadır.

Nazike İsmi Kuranda geçiyor mu?

Nazike ismi Kuran-ı Kerim' de geçmemektedir.

Nazike isminin kökeni:

Nazike isminin kökeni bilinmemektedir. Türkiye'de kullanılmamaktadır.

Nazike isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Nazike isminin rengi:

Buğday

Nazike ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Nazike isminin Harf Analizi Nedir ?

Nazike ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

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N : Sağduyulu, utangaç

A : Öncü, lider, mantıklı

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

K : Kariyerli

E : İletişim, duygusal karışık

Nazike isminin Numerolojisi Kaçtır?

Nazike ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N : 17

A : 1

Z : 29

İ : 12

K : 14

E : 6

= 79 – Nazike İsminin Numeroloji Toplamı 79’dir.

Nazike isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Nazike ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Nazike isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N: 5 A: 1 Z: 8 İ: 9 K: 2 E: 5 = 30

3 + 0 = 3 Kader sayısıdır

Nazike isminin 3 kader sayısına göre kişilik özellikleri

3 – Sanatsal anlamda çok yeteneklidir. Sosyaldir, Dost canlısıdır. Yüzeysel düşünür ve detaylara girmez. Dışa dönüklüğü ile tanınır. Eğlence onun için hayatın ayrılmaz bir parçasıdır, hayattan nasıl zevk alabileceğini bilir. Kilişelerden hiç hoşlanmaz, yaratıcı ve duyarlıdır. Disiplin anlamında pek iyi sayılmaz bu anlamda sıkıntılıdır. En önemli eksikliği disiplinsizlik olup disiplinli olma yönünde çaba göstermelidir.

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