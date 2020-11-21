Nazilli Devlet Hastanesi’nden yığılmayı önlemek için önlem

Nazilli Devlet Hastanesi'nde artan Korona virüs vakaları nedeniyle hastanede yığılmayı önlemek için 6 adet Korona virüs (Covid-19) Polikliniği oluşturuldu.

Korona virüs tüm dünyayı etkisi altına aldı. Ülkemizde de ilk vakanın görüldüğü tarihten bu güne 12 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüsün önüne alınan tedbirler ile geçilmeye çalışılıyor. Kış aylarının gelmesi ile etkisini arttıran Korona virüs nedeniyle hastanelerde de yoğunluk yaşanıyor.

Nazilli Devlet Hastanesi'nde son günlerde vakalardaki hızlı artış nedeniyle vatandaşlara daha konforlu ve sağlıklı şartlarda hizmet sunabilmek , sosyal mesafe kuralları ve temizlik kurallarını daha iyi uygulayabilmek için bir takım düzenlemeler yapıldı. Poliklinik girişlerinde 4 ve ek binada 2 olmak üzere 6 adet yeni Covid-19 poliklinik alanı oluşturuldu. Böylelikle olası Covid-19 şüphelisi hastalar izole edilmiş olacak.

Nazilli Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Korona virüse karşı maksimum performans ile çalışıldığı ifade edilerek hastane içerisinde bulaş riskini minimum seviyelerde tutmak adına çalışmaların süreceği bildirildi.