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  3. Nazilli Eğriboyun Mezarlığı'nda yer alan Şehitlik Abidesi yenileniyor

Nazilli Eğriboyun Mezarlığı'nda yer alan Şehitlik Abidesi yenileniyor

Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Eğriboyun Mezarlığı Şehitlik Abidesi, Nazilli Belediyesi tarafından yenileme çalışmaları başladı.

Nazilli Eğriboyun Mezarlığı'nda yer alan Şehitlik Abidesi yenileniyor

Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Eğriboyun Mezarlığı Şehitlik Abidesi Nazilli Belediyesi tarafından yenileniyor.

Nazilli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Eğriboyun Mezarlığı'nda yer alan Şehitlik Abidesi'nde yenileme çalışması başlattı.

Zeminde mermer döşeme ve peyzaj düzenlemeleri yapılacak olan alanda incelemelerde bulunan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan; "Kentimizde, özellikle dini ve milli bayramlarda pek çok kişinin ziyaret ettiği Şehitlik Abidemizde yenileme çalışmalarımızı başlattık. Mermer döşeme çalışmalarının yapılmasının ardından canlı çiçeklerle peyzaj düzenlemelerimizi gerçekleştireceğiz. Ayrıca abidemizin bakım ve tamiratı da ekiplerimiz tarafından yapılacak. Vatanı, milleti ve bayrağı uğruna canlarını feda eden Mehmetçiklerimiz için ne yaparsak yapalım borcumuzu ödeyemeyiz. Tüm şehitlerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyorum. Kabirleri nur, ruhları şad olsun" diye konuştu.



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