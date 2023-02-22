Nazim Amokachi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nazim Amokachi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nazim Amokachi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nazim Amokachi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nazim Amokachi 22 Haziran 1996 tarihinde Liverpool şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Nijerya,Tunus uyrukludur.Gerçek adı da Master Nazim Alonzo Amokachi şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nazim Amokachi Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Lobi Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Lobi Stars FC takımına 31 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Nazim Amokachi'nin Lobi Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nazim Amokachi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nazim Amokachi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
14 Aralık 2016 yılında Beşiktaş U21
1 Temmuz 2017 yılında Kulüpsüz
10 Nisan 2018 yılında JS Hercules
1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz
31 Mart 2022 yılında Lobi Stars
Nazim Amokachi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nazim Amokachi şuan Lobi Stars FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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