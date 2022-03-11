Nazım isminin anlamı nedir, Nazım ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Nazım isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Nazım ismi ne demek, Nazım ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Nazım isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Nazım İsminin anlamı nedir? TDK Nazım anlamı:

Nazım ismi Türk dil kurumunda Manzum yazan ve şiir olarak tanımlanmaktadır.

Nazım İsmi Kuranda geçiyor mu?

Nazım ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir.

Nazım isminin kökeni:

Nazım ismi Arapça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yoğun olarak 20257 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Nazım isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Nazım isminin rengi:

Safir

Nazım ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Nazım isminin Harf Analizi Nedir ?

Nazım ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

N : Sağduyulu, utangaç

A : Öncü, lider, mantıklı

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

I : Duygusal, sezgisel, sanatçı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

Nazım isminin Numerolojisi Kaçtır?

Nazım ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N : 17

A : 1

Z : 29

I : 11

M : 16

= 74 – Nazım İsminin Numeroloji Toplamı 74’dir.

Nazım isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Nazım ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Nazım isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N: 5 A: 1 Z: 8 I: 9 M: 4 = 27

2 + 7 = 9 Kader sayısıdır

Nazım isminin 9 kader sayısına göre kişilik özellikleri

9 – Hümanist, insancıl kişiliği ile öne çıkan ve sanatsal yeteneğini gösteren bir kişiliğe sahiptir. Romantizm ve duygusallık deyince akıllara o gelir. Kuvvetli sezgileri ile birlikte duyarlı ve yaratıcıdır. Kendisini kanıtlamak için her yolu dener. Kötü alışkanlıklarını bırakmalı ve ufak detaylara takılı kalmamalıdır.

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