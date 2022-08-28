Nazıma isminin anlamı nedir, Nazıma ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Nazıma isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Nazıma ismi ne demek, Nazıma ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Nazıma isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Nazıma İsminin anlamı nedir? TDK Nazıma anlamı:

Nazıma ism Türk Dil Kurumunda iki farklı şekilde tanımlanmaktadır.

1. Düzenleyen, tanzim eden. 2. Manzum yazan.

Nazıma İsmi Kuranda geçiyor mu?

Nazıma ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

Nazıma isminin kökeni:

Nazıma ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de kaç kişi tarafından kullanıldığı bilinmemektedir.

Nazıma isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Nazıma isminin rengi:

Ametist

Nazıma ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Nazıma isminin Harf Analizi Nedir ?

Nazıma ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

N : Sağduyulu, utangaç

A : Öncü, lider, mantıklı

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

I : Duygusal, sezgisel, sanatçı

M : Ticari Zekȃ, manevi güç, anaç

A : Öncü, lider, mantıklı

Nazıma isminin Numerolojisi Kaçtır?

Nazıma ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N: 17

A: 1

Z: 29

I: 11

M: 16

A: 1

= 75– Nazıma İsminin Numeroloji Toplamı 75’dir.

Nazıma isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Nazıma ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Nazıma isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N: 5A: 1Z: 8I: 9M: 4A: 1 = 28

2 + 8 = 10 Kader sayısıdır

Nazıma isminin 10 kader sayısına göre kişilik özellikleri

10 – Ülkücü özellikleri ile kendini göstermiştir. Sezgi gücünü artmıştır. Keşif yeteneğini geliştirerek duyarlı bir bireye dönüşmüştür. Fanatikliği azımsanmayacak derecededir. Sanatsal özellikleri ile fark edilir. Hayal kurmaktan vazgeçmez, olayları tahmin etme gücü üst seviyededir. Sakin kalmalı ve gergin olmamalıdır. Her söylenen ve yapılana karşı aşırı duyarlı olmamaya gayret etmelidir

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