Nazır ne demek, TDK'ya göre Nazır kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Nazır ne demek? Nazır TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi nazır kelimesi. Peki nazır ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre nazır nedir, nazır kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

NAZIR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Nazır kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Nazır kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre nazır kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir yere doğru bakan (ev, oda vb.)

- Bakan



NAZIR CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Küçük fakat çok şirin bir oda, gölgelik, denize nazır.

- Eski nazırlardan birisine ilk defa burada rastladım.



NAZIR KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- hariciye nazırı, telaşe nazırı

