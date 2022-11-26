Nazira isminin anlamı nedir, Nazira ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Nazira isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Nazira ismi ne demek, Nazira ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Nazira isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

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Nazira İsminin anlamı nedir? TDK Nazira anlamı:

Nazira isminin anlamı Türk Dil Kurumunda bulunmamaktadır.

Nazira İsmi Kuranda geçiyor mu?

Nazira ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

Nazira isminin kökeni:

Nazira ismi Arapça kökenli bir isimdir.Türkiye'de kullanılmamaktadır.

Nazira isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Nazira isminin rengi:

Cam Yeşili

Nazira ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Nazira isminin Harf Analizi Nedir ?

Nazira ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

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N : Sağduyulu, utangaç

A : Öncü, lider, mantıklı

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

R : Akıllı, lider, sert

A : Öncü, lider, mantıklı

Nazira isminin Numerolojisi Kaçtır?

Nazira ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N : 17

A : 1

Z : 29

İ : 12

R : 21

A : 1

= 81 – Nazira İsminin Numeroloji Toplamı 81’dir.

Nazira isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Nazira ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Nazira isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

N: 5 A: 1 Z: 8 İ: 9 R: 9 A: 1 = 33

3 + 3 = 6 Kader sayısıdır

Nazira isminin 6 kader sayısına göre kişilik özellikleri

6 – Tam bir aşk adamı olduğu kadar bir o kadar da kıskanç bir yapısı vardır. Her şeye karışsa da asla sorumluluklarından ödün vermez. Sevdiği kişiye daima anlayışlı bir şekilde davranır ve onun için her şeyi yapar. Güvenilir, koruyucu ve sağlam bir karaktere sahip olması sebebi ile sevdikleri için her türlü fedakarlığa hazırdır. Mutlu ve sıcak bir kişiliğe sahiptir. Kötümserliğin ve ihmalkarlığın yanından bile geçmemiştir. Daima iyimser davranmaya ve bulunduğu ortamdaki olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışır.

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