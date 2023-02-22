Naziru Auwalu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Naziru Auwalu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Naziru Auwalu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Naziru Auwalu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Naziru Auwalu 15 Mayıs 2003 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Naziru Sarki Laja şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Naziru Auwalu Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enugu Rangers IFC futbol takımında oynamaktadır. Enugu Rangers IFC takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Naziru Auwalu'nin Enugu Rangers IFC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Naziru Auwalu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Naziru Auwalu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Rivers United
1 Eylül 2022 yılında Enugu Rangers
Naziru Auwalu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Naziru Auwalu şuan Enugu Rangers IFC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.
Naziru Auwalu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Nijerya U23 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.
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