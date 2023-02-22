Naziru Auwalu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Naziru Auwalu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Naziru Auwalu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Naziru Auwalu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.