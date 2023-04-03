Nazjir Held kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nazjir Held Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Nazjir Held kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Nazjir Held ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.