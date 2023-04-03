Nazjir Held kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nazjir Held Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nazjir Held adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Nazjir Held Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Nazjir Held 2 Eylül 2005 tarihinde Willemstad şehrinde doğmuştur. Curacao uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Nazjir Held Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Nazjir Held, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Utrecht U18 futbol takımında oynamaktadır. FC Utrecht U18 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Nazjir Held'nin FC Utrecht U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Nazjir Held Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Nazjir Held futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında FC Utrecht U17
1 Temmuz 2022 yılında Utrecht U18
Nazjir Held Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Nazjir Held şuan FC Utrecht U18 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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