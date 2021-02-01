Çil'de annesi ve ablasıyla birlikte yaşayan 16 yaşındaki Nazlı Demirtaş geçen yıl 11 Aralık'ta aniden ortadan kayboldu. Ablasıyla aynı odada kalan genç kız gece yarısı herkes uyurken evi terk etti. O tarihten beri kızına ulaşamayan anne Nuray Özsöz yardım istedi.

Pazarda çay satarak geçimini sağlayan Özsöz, kızının kiminle ve neden gittiğine anlam veremediklerini söyledi. Özsöz, "Nazlı ile ablası yanıma geldiler. Ben de tezgahı kapattıktan sonra hep birlikte eve geçtik. Ardından yemeğimizi yiyip, sohbet ettik. Sabah olunca iki kardeş, toplanıp eve gittiler. Gittiklerinde ev işlerini yapmışlar. Akşam olunca ablası uyumuş. Ondan sonrası yok. Nazlı, evi terk etmiş. Ablası Hazal sabah uyandığında 'Nazlı yok' diyerek beni aradı. Çantasını da alıp gitmiş. Hemen karakola gittik, ifade verdik. Yaklaşık 1,5 ay oldu hiçbir haber yok. Aramadığımız yer kalmadı. Bizimle hiç iletişime geçmedi. Sokak sokak gezip arıyoruz. Bunun dışında sosyal medyada da arıyoruz. Ancak Nazlı'dan hiçbir iz yok. Hayatta mı değil mi onu bile bilmiyoruz. Sadece biz de değil, arkadaşları da sürekli arıyor" ifadelerini kullandı.

''GECEM, GÜNDÜZÜM BİRBİRİNE GİRDİ''

Nazlı'nın sosyal medya hesaplarını da kapattığını belirten Özsöz, "Neden gittiğini bilmiyoruz. Nazlı'da hiçbir anormallik yoktu. Aramızda kavga veya tartışma gibi şeyler de yaşanmadı. Sosyal medya hesapları kapalı. Telefonun sinyali de son olarak kaybolduğu Çiğli'de sinyal veriyor. Gecem gündüzüm birbirine girdi. Kim aklıma gelirse arayıp soruyorum, sokakları geziyorum. Haftada bir gün de pazara çıkıp çay satıyorum. Her şeyi bıraktım evladımın peşine düştüm" diye konuştu.

''BEN ONU HER ŞEYİ İLE KABUL EDERİM, YETER Kİ GELSİN''

Kızı Nazlı'ya seslenen anne "Ne olursa olsun geri gelsin. Ben onu her şeyiyle kabul ederim. O benim çocuğum. Ona kızamam. Gülüp oynayan çocuk bir anda kayboldu. Nazlı'yı görenler ya da yerini bilenler ne olur polisi arasınlar. Eğer kızımı ellerinde tutuyorlarsa geri versinler. Kızım sanki kuş olup uçtu" şeklinde konuştu.