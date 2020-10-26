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  3. Nazlı Hamarat'ın eski sevgilisi Aydın Gaffar şok açıklamalarda bulundu!

Nazlı Hamarat'ın eski sevgilisi Aydın Gaffar şok açıklamalarda bulundu!

'İşte Benim Stilim' adlı yarışma programı ile tanınan Nazlı Hamarat'ın bebeğinin babası olduğu iddia edilen eski sevgilisi Aydın Gaffar şok iddialarda bulundu ve "O çocuk benim mi değil mi bilmiyorum DNA testi yaptırmak istiyorum." dedi.

Nazlı Hamarat'ın eski sevgilisi Aydın Gaffar şok açıklamalarda bulundu!

'İşte Benim Stilim' adlı yarışma programı ile tanınan Nazlı Hamarat'ın eski sevgilisi ve bebeğinin babası olduğu iddia edilen Aydın Gaffar Uçankuş ekranlarında yayınlanan 'Hayatın İçinden' programına bağlanarak ilginç açıklamalarda bulundu.

Gaffar'ın iddiasına göre Nazlı Hamarat sevgilisinin haberi olmadan bebeğini dünyaya getirdiğini iddia etti.

Nazlı Hamarat'ın eski sevgilisi Aydın Gaffar şok açıklamalarda bulundu!

Nazlı Hamarat bebeğinin babası olduğu iddia edilen Aydın Gaffar'ın açıklamalarının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Gaffar hakkında uzaklaştırma kararının olduğunu kendisinden şiddet gördüğünü iddia etti.

Aydın Gaffar, Nazlı Hamarat'ın kendinden olduğunu iddia ettiği çocuğu ile ilgili olarak şu açıklamalarda bulundu:

"Nazlı hanım'ın hamile olduğunu duyduktan sonra çocuğu dünyaya getirmesi için ikna ettim."

Nazlı Hamarat'ın eski sevgilisi Aydın Gaffar şok açıklamalarda bulundu!

"ALKOLLÜYDÜM, VİDEO ÇEKME DEDİM"

Aydın Gaffar, Nazlı Hamarat'ın kendisine şiddet uyguladığını iddialarına da şu yanıtı verdi:

"Orada alkollüydüm ve beni çekmesini istemedim. Sadece elinden telefonu aldım şiddet uygulamadım."

 

"VİDEODAN SONRA KOLUMU BU HALE GETİRDİ"

Nazlı Hamarat sosyal medya hesabından Gaffar'ın kendisine şiddet uyguladıktan sonra attığı mesajları paylaştı. İşte o paylaşımlar..

Nazlı Hamarat'ın eski sevgilisi Aydın Gaffar şok açıklamalarda bulundu!

Nazlı Hamarat'ın eski sevgilisi Aydın Gaffar şok açıklamalarda bulundu!

Nazlı Hamarat'ın eski sevgilisi Aydın Gaffar şok açıklamalarda bulundu!

Nazlı Hamarat'ın eski sevgilisi Aydın Gaffar şok açıklamalarda bulundu!

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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