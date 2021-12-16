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  3. Nazlı Kayı'nın aksesuarının fiyatı dudak uçuklatırken, yağlı saçlarına eleştiri yağdı! "O aksesuarlara, o bakımsız saçlar"

Nazlı Kayı'nın aksesuarının fiyatı dudak uçuklatırken, yağlı saçlarına eleştiri yağdı! "O aksesuarlara, o bakımsız saçlar"

Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Kayı, neredeyse 64 bin TL olan aksesuarıyla tepki çekerken saçlarının bakımsız oluşu sosyal medyada eleştirilerek "O aksesuarlara, o bakımsız saçlar" şeklinde yorumlar yapıldı.

Nazlı Kayı'nın aksesuarının fiyatı dudak uçuklatırken, yağlı saçlarına eleştiri yağdı! "O aksesuarlara, o bakımsız saçlar"

Geçtiğimiz aylarda uzun süredir birlikte olduğu iş insanı Hacı Sabancı ile dünyaevine giren sosyetik güzel Nazlı Kayı, evinde bir davet verdi.

DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Verdiği davette neredeyse 64 bin liralık Dior marka aksesuar takan Nazlı Kayı dikkatleri üzerine çekti.

Lüks markalara olan düşkünlüğüyle bilinen Kayı, bu defa sosyal medya kullanıcılarının diline düştü. Verdiği davette pahalı aksesuarlarıyla ilgi odağı haline gelen Kayı'nın saçları, takipçilerinin gözünden kaçmadı.

Nazlı Kayı'nın aksesuarının fiyatı dudak uçuklatırken, yağlı saçlarına eleştiri yağdı! O aksesuarlara, o bakımsız saçlar

Nazlı Kayı'nın saçlarının yağlı olduğunu gören takipçileri "O aksesuarlara, o bakımsız saçlar...", "Bu zımpırtıya 64 bin lira vereceğine keşke saçına bakım yapsa..." ve "Bu kızın saçları neden hep yağlı?" gibi eleştirilerde bulundu.

Nazlı Kayı'nın aksesuarının fiyatı dudak uçuklatırken, yağlı saçlarına eleştiri yağdı! O aksesuarlara, o bakımsız saçlar

Emine Özfalcı
Magazin Editörü
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