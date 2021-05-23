Ünlü sunucu Acun Ilıcalı bu sabah Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile Nazmi Ilıcalı'nın vefat ettiği haberini sevenlerine duyurmasının ardından takipçileri tarafından kim olduğu ve hayatı merakla araştırılmaya başlandı. Nazmi Ilıcalı kimdir, nereli? Kaç yaşında, neden öldü? Sorularının cevabını haberimizde bulabilirsiniz...

NAZMİ ILICALI KİMDİR, NERELİ? KAÇ YAŞINDA, NEDEN ÖLDÜ?

Nazmi Ilıcalı, DATÜB (Doğu Anadolu Tarımsal Üreticiler ve Besiciler Birliği) ile Türkiye’de çiftçileri organik tarım hareketi şemsiyesinde bir araya getirmekte öncü rol oynuyordu.

Nazmi Ilıcalı, organik kooperatif ağı oluşturarak küçük ölçekli çiftlikleri desteklemek için finansman düzenliyor ve çiftçilere yeni pazarları güvence altına alacak ve uzun vadeli sürdürülebilirliğe yardımcı olacak yenilikçi ürün çeşitlendirmesi yoluyla yardımcı oluyordu. Ayrıca organik ürünler için bir tüketici tabanı oluşturuyor ve çiftlik ürün sertifikasyonu için güvenilir akreditasyon sistemleri inşa ediyor.

3 yıl gibi kısa bir sürede 12 şehirden 3000’in üzerinde çiftçiyi aynı çatı altında toplayarak organik tarım ve hayvancılıkla tanıştıran Nazmi Ilıcalı ve DATÜB, Türkiye’de ilk kez uygulanan organik süt, organik tarım bölgesi, organik ürün işleme ve ambalajlama gibi projelerle organik ürün gamının genişlemesine ve çiftçilerin tüketicilere daha kolay ulaşmasına öncülük etti.

Yakalandığı koronavirüs sebebiyle bir süredir, hastanede tedavi gören Acun Ilıcalı'nın kuzeni olan Nazmi Ilıcalı, bayram öncesi hastaneden taburcu edilmesinin ardından aort damarı yırtılması sonucu tekrar hastaneye yatırılarak ameliyata alındı. Nazmi Ilıcalı, kaldığı hastanede 68 yaşında hayatını kaybetti.