NBA, koronavirüs ile sarsıldı! 48 pozitif vaka...

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 48 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.

NBA'den yapılan açıklamada, 22 Aralık'ta başlayacak yeni sezon öncesinde 546 basketbolcunun rutin Kovid-19 testine girdiği ve 48 oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Adları açıklanmayan oyuncuların sağlık durumlarının iyi olduğu ve karantinaya alındıkları da ifade edildi.

AMERİKA'DA SON DURUM

ABD'de koronavirüs nedeniyle can kaybı 276 bine yükselirken, vaka sayısı 14 milyon 108 bin 606’yı aştı. İyileşen hasta sayısı ise 8,333,255 kişiyi geçti. Salgının en fazla yayıldığı eyalet New York yerini California’ya bıraktı.