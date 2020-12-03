Seren Serengil'in "Bekaretimi anneme inat olsun diye verdim" itirafı sosyal medyayı yeniden salladıKocaeli'de dehşete düşüren cinayet savunmasıAfrin'den acı haber: Uzman Çavuş Mehmet Altun şehit olduHekimoğlu Trabzon - Çorum FK maçı CANLI İZLE LİNKİKahramanmaraş'ta kavga: Polislere ateş açıldı, 5 yaralıKahramanmaraşspor - Afyonspor maçı CANLI İZLE LİNKİAmed Sportif - İnegölspor maçı CANLI İZLE LİNKİEngelliler Gününde pes dedirten görüntü! Üst geçidin rampa ve asansörü bir yıldır yapılmadıAcil Tıp Uzmanı Dr. Mehmet Karakum koronavirüsten vefat ettiNetflix'ten yeni hamle: Türkiye'de ofis açıyor
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. NBA, koronavirüs ile sarsıldı! 48 pozitif vaka...

NBA, koronavirüs ile sarsıldı! 48 pozitif vaka...

Dünyanın en önde gelen basketbol ligi NBA'de, rutin Kovid-19 testleri yapıldı. Testlerin ardından 48 oyuncuda pozitif bulgulara rastlanıldı.

NBA, koronavirüs ile sarsıldı! 48 pozitif vaka...

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 48 oyuncunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.

NBA'den yapılan açıklamada, 22 Aralık'ta başlayacak yeni sezon öncesinde 546 basketbolcunun rutin Kovid-19 testine girdiği ve 48 oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Adları açıklanmayan oyuncuların sağlık durumlarının iyi olduğu ve karantinaya alındıkları da ifade edildi.

AMERİKA'DA SON DURUM

ABD'de koronavirüs nedeniyle can kaybı 276 bine yükselirken, vaka sayısı 14 milyon 108 bin 606’yı aştı. İyileşen hasta sayısı ise 8,333,255 kişiyi geçti. Salgının en fazla yayıldığı eyalet New York yerini California’ya bıraktı.

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

GÜNÜN EN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI

HABERE YORUM KAT