NBA ve Chicago Bulls'un efsane ismi Scottie Pippen'ın ın oğlu yaşamını yitirdi!Antron Pippen kimdir? Nereli, kaç yaşındaydı? | Öldü mü? | Antron Pippen neden öldü?Scottie Pippen kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Hangi takımlarda oynadı?Bakan Koca: Vaka sayılarının artışı, sağlık çalışanlarımızın yükünü artırıyorUluslararası seyahatlerde aşı sertifikası gerekli olmalı mı? DSÖ açıkladıGalatasaray'dan flaş açıklama: Mete Kalkavan ile yeni bir adaletsizlik istemiyoruzSon dakika | TFF'den flaş açıklama! Beşiktaş'ın 2 maçının tarihi değiştiSurvivor Reşat ve Çağrı arasında neler yaşandı? | Çağrı Atakan ve Reşat kavga mı etti? | Reşat ile Çağrı neden kavga etti?Sarp Bozkurt kimdir? Nereli ve kaç yaşında? | Sarp Bozkurt koronavirüse mi yakalandı? | Sağlık durumu nasıl?Koronavirüse yakalanmıştı! Sarp Bozkurt'tan hayranlarını sevindiren haber
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NBA ve Chicago Bulls'un efsane ismi Scottie Pippen'ın ın oğlu yaşamını yitirdi!

NBA ve Chicago Bulls'un efsane isimlerinden Scottie Pippen sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada oğlu Antron Pippen'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

NBA ve Chicago Bulls'un efsane ismi Scottie Pippen'ın ın oğlu yaşamını yitirdi!

Scottie Pippen, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, 33 yaşındaki Antron'un ölüm nedenini açıklamadı ancak hayranlarından ailesi için dua etmelerini istedi.

Pippen açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kalbim kırık şekilde bunu paylaşıyorum, ilk oğlum Antron ile vedalaştım. İkimiz basketbol sevgisini paylaştık ve oyun hakkında sayısız konuşma yaptık. Antron kronik astım hastasıydı ve eğer hasta olmasaydı, NBA'e gideceğine gerçekten inanıyordum. Hastalığın kendisini üzmesine asla izin vermedi. Antron pozitif kaldı, çok çalıştı ve onunla gurur duyuyorum. Nazik bir kalp ve güzel bir ruh çok erken gitti. Seni seviyorum oğlum, tekrar buluşana kadar huzur içinde kal."

NBA ve Chicago Bulls'un efsane ismi Scottie Pippen'ın ın oğlu yaşamını yitirdi!

NBA ve Chicago Bulls'un efsane ismi Scottie Pippen'ın ın oğlu yaşamını yitirdi!

ANTRO PİPPEN KİMDİR?

Scottie ve Karen McCollum'un oğlu olarak dünyaya gelen Antron Pippen, Texas A&M Uluslararası Üniversitesi'nde (TAMIU) basketbol oynuyordu.

Antron Pippen hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Antron Pippen kimdir? Nereli, kaç yaşındaydı?

Berkem Temizel
Gece Editörü
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