NBA ve Chicago Bulls'un efsane ismi Scottie Pippen'ın ın oğlu yaşamını yitirdi!

Scottie Pippen, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, 33 yaşındaki Antron'un ölüm nedenini açıklamadı ancak hayranlarından ailesi için dua etmelerini istedi.

Pippen açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kalbim kırık şekilde bunu paylaşıyorum, ilk oğlum Antron ile vedalaştım. İkimiz basketbol sevgisini paylaştık ve oyun hakkında sayısız konuşma yaptık. Antron kronik astım hastasıydı ve eğer hasta olmasaydı, NBA'e gideceğine gerçekten inanıyordum. Hastalığın kendisini üzmesine asla izin vermedi. Antron pozitif kaldı, çok çalıştı ve onunla gurur duyuyorum. Nazik bir kalp ve güzel bir ruh çok erken gitti. Seni seviyorum oğlum, tekrar buluşana kadar huzur içinde kal."

ANTRO PİPPEN KİMDİR?

Scottie ve Karen McCollum'un oğlu olarak dünyaya gelen Antron Pippen, Texas A&M Uluslararası Üniversitesi'nde (TAMIU) basketbol oynuyordu.

Antron Pippen hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Antron Pippen kimdir? Nereli, kaç yaşındaydı?