NBA'de play-off turları başladı: Los Angeles Clippers ve Denver Nuggets, galibiyetle başladı

NBA'de heyecan devam ediyor. Playoff turları iki konferansta oynanan 4 maç ile başladı. Batı Konferansı, playoff turu ilk maçında Los Angeles Clippers, rakibi Dallas Mavericks'i 118-110'la yenmeyi başardı. Clippers, bu sonuçla eşleşmede 1-0 öne geçti.

Mavericks forması giyen Luka Doncic, Clippers karşısında kaydettiği 42 sayıyla ilk play-off maçında en fazla skor üreten oyuncu olmayı başardı.

Clippers'ta, Kawhi Leonard 29 sayı, 12 ribaunt ve 6 asist, Ivica Zubac 10 sayı, 10 ribauntla "double double" yaparken, Paul George 27 sayıyla oynadı.

DONOVAN MİTCHELL 57 SAYI İLE GECEYE DAMGA VURDU

NBA'de oynanan ve uzatmaya giden play-off maçında Denver Nuggets, Utah Jazz'ı 135-125 yendi.

Utah Jazz'ın oyuncusu Donovan Mitchell geceye damga vurdu. Donovan, 57 sayı, 9 ribaunt, 7 asistlik performansıyla Utah Jazz'ın en skorer oyuncusu olmayı başardı. Ancak Donovan'ın bu performansı Utah Jazz'a yetmedi. Utah, Denver Nuggets karşısında üçüncü çeyrekte elde ettiği skor avantajını kullanamadı ve normal süre 115-115 tamamlandı.

Uzatmaların ilk 2.5 dakikasında sayı bulamayan Jazz, Denver Nuggets karşısında 135-125 mağlup oldu. Nuggets, bu sonuçla seride 1-0 öne geçmeyi başardı.

Donovan Mitchell, play-off'larda bir maçta en fazla sayı üreten üçüncü isim olarak tarihe geçti. İlk iki sırada 63 sayıyla Michael Jordan ve 61 sayıyla Elgin Baylor bulunuyor.

Nuggets'da galibiyetin mimarları, 29 sayı ile Nikola Jokic ve 36 sayı ile Jamal Murray oldu.

NBA'DE GECENİN DİĞER SONUÇLARI

Denver Nuggets-Utah Jazz: 135-125 (Uzatmada)

Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks: 118-110

Toronto Raptors-Brooklyn Nets: 134-110

Boston Celtics-Philadelphia 76ers: 109-101